Tir in retromarcia sull’autostrada: il gesto spericolato sulla Catania-Palermo

Un tir è stato fermato dalla Polizia mentre andava in retromarcia in autostrada sulla A19 Catania-Palermo: il conducente è stato multato.

Attimi di paura sull’autostrada A19 Catania-Palermo, quando un Tir ha improvvisamente iniziato ad andare in retromarcia. I fatti sono successi nei pressi di Tremonzelli, all’uscita della galleria che porta lo stesso nome. Ad intervenire è stata la Polizia Stradale di Caltanissetta, che ha fermato il conducente del Tir prima che potesse provocare un incidente.

In particolare, il conducente si trovava sulla corsia in direzione di Catania, dove al momento c’è la deviazione sulla carreggiata. Secondo quanto riportato, improvvisamente l’autista del Tir ha iniziato ad andare in retromarcia, creando una situazione di grave pericolo per gli altri automobilisti in transito nella zona. Per il conducente del Tir è scattata la multa di 430 euro oltre alla decurtazione di 10 punti sulla patente.