Al via la “residenza artistica”: l’iniziativa di un borgo siciliano

Al via l'iniziativa della "residenza artistica" in un borgo siciliano come misura di rigenerazione urbana successiva alle case a 1 euro.

Un nuovo progetto di rigenerazione urbana sta prendendo il via in un borgo siciliano: dopo l’iniziativa delle case a 1 euro, prende il via la “residenza artistica”. A lanciare il progetto è Sambuca di Sicilia, Comune siciliano eletto Borgo più bello d’Italia nel 2016.

L’idea, sviluppata dal Comune in collaborazione con l’impresa culturale e creativa Kòrai, rientra nel progetto “Sambuca Welcoming. A Smart Community Village fra tradizione e innovazione” sostenuto dal Ministero dei Beni culturali. L’iniziativa permetterà ad un artista di risiedere gratuitamente nel borgo per quattro settimane, durante le quali lavorerà ad un progetto per realizzare un’opera site specific. Lo scopo è che l’opera rispecchi la cultura e le tradizioni locali e che possa lasciare un segno concreto di questa “presenza” al territorio.

Le dichiarazioni del sindaco

“Si tratta di un’esperienza unica – ha dichiarato il sindaco di Sambuca di Sicilia Giuseppe Cacioppo – che consentirà all’artista di esplorare, ispirarsi e creare in un contesto autentico e stimolante. Un nuovo progetto di rigenerazione urbana del Borgo, dopo quello delle Case a 1 euro che ha avuto grande successo con l’acquisto di decine di immobili abbandonati soprattutto da parte di stranieri. L’artista potrà infatti donare un’opera o un progetto concreto, frutto del lavoro svolto durante la residenza”.

L’offerta

Il soggiorno è rivolto ad artisti di qualsiasi arte (pittura, scultura, fotografia, installazioni, video, digital, video arte, street art), nel periodo che va dal 2 al 31 ottobre. Inoltre, gli artisti potranno anche partecipare agli eventi culturali del borgo, interagendo con la comunità locale. L’organizzazione Korai sarà presente per fornire assistenza all’artista, garantendo l’alloggio in una residenza del borgo dotata di wifi e un contributo spese legate al vitto e al materiale da utilizzare per l’opera.

Gli artisti interessati a partecipare possono inviare curriculum e il proprio progetto entro l’11 settembre alla mail dell’impresa Korai, secondo le modalità descritte nel bando consultabile sul sito ufficiale di Korai.