Sicilia, annunciati 75 miliardi per rilanciare infrastrutture: ecco le opere previste

Piano di investimenti per la Sicilia: sono quasi 28 miliardi di euro quelli pianificati per strade e autostrade nell’Isola e in Calabria, 47 miliardi in totale per le reti ferroviarie. Si tratta di investimenti senza precedenti che il Mit (Ministero dei Trasporti), guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, ha in programma per rilanciare le infrastrutture del Sud, anche guardando alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Nello specifico, in Sicilia sono dedicati investimenti per circa 15 miliardi di euro, che riguardano principalmente le strade statali di collegamento, le tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e i lavori dell’autostrada Siracusa – Gela.

Anche la rete ferroviaria è coinvolta, con investimenti di 13 miliardi in Sicilia. Previsto il nuovo collegamento veloce Palermo-Catania-Messina, ma anche il ripristino ed elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, i collegamenti con gli aeroporti di Trapani Birgi e di Fontanarossa, la Caltagirone-Gela.