Cosa fare a Ferragosto a Catania e dintorni: idee ed eventi

Cosa fare a Ferragosto a Catania e dintorni? Ecco alcuni spunti e suggerimenti per arricchire i piani della festa per eccellenza dell'estate.

Cosa fare a Ferragosto a Catania e dintorni? Questa è senza dubbio una delle domande che in molti si stanno ponendo. I più organizzati avranno già iniziato a pensarci qualche tempo fa, anche se, tra lavoro e cambi di programma, è possibile che non abbiano ancora deciso cosa fare. Al tempo stesso, ogni anno ci sono sempre “quelli dell’ultimo minuto”, che preferiscono organizzarsi alla fine. Ecco quindi alcuni spunti e suggerimenti su cosa fare a Ferragosto a Catania e dintorni.

Cosa fare a Ferragosto a Catania e dintorni: mare

Per i più tradizionalisti, anche se non c’è ancora una vera e propria organizzazione, il dubbio non esiste: il Ferragosto si passa rigorosamente a mare. E di certo, a Catania e dintorni non mancano le spiagge. Infatti, Catania è una nota città di mare e la sua costa offre numerosissimi punti dove poter festeggiare la notte tra 14 e 15 agosto. Che si preferisca andare in una struttura attrezzata, come uno stabilimento balneare o in una spiaggia libera, non resta che scegliere.

Bisogna solo decidere se si preferisce la sabbia o i ciottoli, o ancora se si ama la scogliera e trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Di certo, i locali sul mare e gli stabilimenti balneari organizzeranno diverse attività e serate, quindi basterà solo prenotare. Mentre se si preferisce optare per l’opzione della spiaggia libera, sarà solo necessario verificare gli eventuali divieti disposti nella zona per la notte tra 14 e 15 agosto.

Cosa fare a Ferragosto: Feste Medievali di Motta Sant’Anastasia

Un’alternativa divertente e originale per tutti coloro i quali sono stufi della solita serata in spiaggia è senza dubbio quella delle Feste Medievali di Motta Sant’Anastasia. Conosciuto in tutto il mondo, questo evento richiama ogni anno moltissime persone, non solo di Catania e provincia. Alla festa partecipa l’intero borgo medievale di Motta e parteciparvi è come fare un tuffo nel passato.

Tra cibi tipici, esibizioni di danze medievali e orientali e sbandieratori, la festa va avanti per diversi giorni a Motta e il 14 e il 15 agosto sono inclusi. Per questo motivo si tratta di un evento al quale bisogna partecipare almeno una volta nella vita.

Ferragosto a Catania e dintorni: Etna

E per chi invece teme il caldo? Sebbene Catania nasce come città di mare, non si può ignorare la presenza di sua Maestà l’Etna nel territorio del Catanese. Sempre pronta ad accogliere turisti e catanesi che la rispettano, “a Muntagna” può essere l’alternativa ad un classico Ferragosto al mare per molti. Per coloro i quali vogliono godere di un po’ di fresco e respirare aria pulita, senza dubbio l’Etna è la soluzione migliore per salvare i piani della notte tra il 14 e il 15 agosto e assaporare la montagna in estate.