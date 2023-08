Ferragosto: i centri commerciali aperti a Catania e provincia

Quali sono i centri commerciali aperti a Catania e provincia a Ferragosto? Ecco gli orari per il 15 agosto.

Ferragosto: quali sono i centri commerciali aperti a Catania e provincia? Che sia per fare la spesa dell’ultimo minuto o una soluzione per sfuggire dal caldo, o ancora un’occasione per fare shopping, in molti si chiedono quali sono i centri commerciali aperti nel Catanese il 15 agosto.

Infatti, trattandosi di una giornata festiva, non è automatico che i grandi poli commerciali siano necessariamente aperti. Questo perché è possibile che si decida di non aprire i centri commerciali per quella giornata. Ecco quindi quanto è stato comunicato attualmente dalle direzioni del poli commerciali del Catanese.

Ferragosto: i centri commerciali aperti a Catania

Per quanto riguarda il centro commerciale Katané a Gravina di Catania, è stato già comunicato che la giornata del 15 il polo sarà chiuso per l’intera giornata. Lo stesso vale per Etnapolis, a Belpasso-Valcorrente, la cui chiusura è stata confermata per il 15 agosto tramite un post sulla pagina ufficiale Facebook. Allo stesso modo, anche il Centro Sicilia resterà chiuso per il giorno di Ferragosto, anche se l’UCI Cinemas aprirà dalle 17 in poi e il McDonald’s rimarrà regolarmente aperte dalle ore 7:00 alle ore 24:00. Per quanto riguarda gli altri centri commerciali del Catanese, si attendono ancora comunicazioni.

In aggiornamento…

