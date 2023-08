Grave incidente nel Catanese: un morto e un ferito

Grave incidente nel Catanese: nello scontro tra una moto e una microcar si sono registrati un morto e un ferito.

Un nuovo incidente mortale è avvenuto in Sicilia, nel Catanese: a Biancavilla una moto e una minicar si sono scontrati in via della Montagna. Il bilancio è di un morto e di un ferito, entrambi a bordo della moto. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, che nello scontro è stato sbalzato via.

Insieme al centauro c’era un giovane di 24 anni, che è rimasto ferito ed è stato trasportato al Trauma Center dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania in codice rosso. Infatti, sul posto sono intervenuti i carabinieri e tre ambulanze del pronto soccorso. La ragazza a bordo dell’auto ha invece riportato solo una contusione al ginocchio. Nella zona è stato bloccato il traffico per diverse ore.