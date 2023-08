Stromboli, eruzione spettacolare: lo stupore dei turisti [VIDEO]

Lo Stromboli ha lasciato a bocca aperta i turisti con una eruzione spettacolare nelle scorse ore: ecco il video del momento.

Vedere un vulcano in eruzione provoca sempre un grande stupore. Infatti, anche per coloro i quali sono abituati alla vista di eruzioni vulcaniche, non è semplice rimanere indifferenti di fronte alla potenza della natura. Succede ai catanesi quando l’Etna è in eruzione, per esempio. Tutti ad ammirare uno dei fenomeni tra i più potenti della natura.

Ma in Sicilia non è presente solo l’Etna a dare spettacolo. Infatti, anche lo Stromboli lascia spesso i turisti a bocca aperta durante le proprie eruzioni. Ed è il caso delle scorse ore, quando il vulcano siciliano è entrato in attività, offrendo ai turisti presenti sul posto uno spettacolo impareggiabile. Così, sono diversi i video che stanno girando sui social riguardo l’eruzione dello Stromboli. In particolare, la pagina Facebook “Centro Meteorologico Siciliano” ne ha ricevuto uno da una follower e l’ha ricondiviso. Il video ritrae la spettacolare eruzione dello Stromboli che ha lasciato a bocca aperta i turisti durante la cena.