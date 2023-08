Incidente in Sicilia, motociclista precipita in una scarpata: è grave

Nuovo grave incidente in Sicilia: un motociclista è precipitato in una scarpata. L'uomo è in prognosi riservata in seguito al sinistro.

Un nuovo grave incidente stradale si è verificato in Sicilia. Questa volta il sinistro è avvenuto nel Messinese, a Sant’Angelo di Brolo, dove un 50enne in sella alla sua moto è precipitato in una scarpata. Si indaga sulla dinamica dell’incidente, avvenuto nello specifico nella zona denominata Santo Pietro.

A dare l’allarme è stato un automobilista che ha assistito alla scena perché si trovava alla guida della sua auto dietro al motociclista. L’uomo ha subito chiamato i soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza e i carabinieri, che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso per comprendere la dinamica dell’incidente. Sentiti anche i testimoni che hanno assistito alla scena.

Per quanto riguarda il motociclista, dopo essere stato recuperato, è apparsa evidente la gravità delle sue condizioni. Per questo motivo, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato all’ospedale Barone Romeo di Patti. Tuttavia, in considerazione delle cure necessarie, l’uomo è stato poi trasferito in elisoccorso al Papardo di Messina, dov’è attualmente ricoverato in prognosi riservata.