Mancano medici in Sicilia: Asp chiama pensionati e specializzandi

Il commissario Ficarra ha indetto tre avvisi pubblici rivolti a medici in pensione e specializzandi per far fronte all'attuale carenza.

La carenza di medici nei Pronto Soccorso e nei servizi di emergenza urgenza dell’Asp di Siracusa diventa sempre più grave: le assunzioni a tempo determinato e indeterminato non bastano più e i posti vacanti continuano ad essere troppi. Il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra ha quindi indetto tre avvisi pubblici per il reperimento di medici sia a tempo determinato che libero professionale, includendo anche tutti gli specializzandi e i medici in pensione che siano in possesso dei requisiti necessari.

I tre avvisi sono stati pubblicato sul sito dell’Asp di Siracusa, sezione “Bandi di concorso”, e le domande possono essere presentate entro l’1 settembre 2023. Sarà necessario inoltrare la propria domanda tramite pec personale.

Mancano medici in Sicilia: i bandi

Il primo avviso straordinario è destinato a medici specializzandi iscritti a qualsiasi scuola di specializzazione e per qualsiasi anno di corso. Gli incarichi sono libero professionali per turni di 8 ore settimanali fino a giorno 31 dicembre 2023, prorogabile però fino al 31 dicembre 2025, in caso la carenza di personale persista nei prossimi anni.

Sono idonei alla partecipazione i medici iscritti all’Albo professionale di un qualsiasi Paese dell’Unione Europea, la cui iscrizione all’Albo professionale in Italia sia avvenuta però prima dell’assunzione in servizio.

Con il secondo avviso si ricercano medici di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza con assunzione a tempo determinato che abbiano almeno tre anni di esperienza sul campo, anche non continuativi, equivalenti a tempo pieno e svolti con qualsiasi contratto di lavoro nei servizi di Emergenza-Urgenza del Servizio Sanitario Nazionale, purché non abbiano ancora ricevuto alcun diploma di specializzazione.

Infine, con il terzo avviso si affidano incarichi ancora una volta libero professionali a medici in pensione che siano in possesso dei requisiti previsti e che lavoreranno all’interno del Pronto Soccorso degli ospedali della provincia di Siracusa.

I turni degli incarichi libero professionali conteranno 38 ore settimanali, con possibilità di articolazione flessibile con turni di almeno 6 ore. L’incarico, anche in questo caso, si concluderà il 31 dicembre 2023, con possibilità di essere prorogato indefinitamente semmai la carenza di personale dovesse persistere.