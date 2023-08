Scomparso 89enne in Sicilia: ricerche in corso

Un uomo di 89 anni è scomparso in Sicilia: non si hanno più tracce dell'anziano da giorni e si cerca senza sosta.

Filadelfo Alessandro, 89enne siciliano, non si trova da giorni. L’uomo è scomparso da Lentini, in provincia di Siracusa lo scorso lunedì e di lui c’è traccia, nonostante le ricerche in corso. Pare che si sia allontanato di casa volontariamente a bordo della propria moto ape ma non ha più gatto ritorno a casa. Secondo quanto rapportato da chi l’ha visto per l’ultima volta, l’uomo, alto circa 172 cm, esile e con i capelli bianchi, indossava dei pantaloni scuri, una polo azzurra e dei sandali.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, allarmati dall’assenza dell’anziano. La famiglia di Filadelfo si è rivolta alla Polizia di Lentini per denunciare la scomparsa dell’89enne e far partire le indagini sulla questione. Sono quindi state avviate le ricerche dell’anziano, iniziando dai luoghi da lui abitualmente frequentati. Tuttavia, finora non vi sono risvolti sulla vicenda e nessuna traccia dell’uomo.