Ponte sullo Stretto: Salvini incontra la delegazione siciliana della Lega

Durante la riunione si è discusso di Ponte sullo Stretto, ma anche delle altre infrastrutture siciliane e dell'eventuale riapertura dell'aeroporto di Fontanarossa.

La delegazione siciliana della Lega si è riunita a Roma con Matteo Salvini per discutere i risultati ottenuti dal governo regionale e i suoi futuri obiettivi, concordando le attuali priorità per la Sicilia, specialmente in un momento di tale crisi.

La riapertura dell’Aeroporto di Catania è stata infatti uno dei principali oggetti di discussione, oltre alle infrastrutture del territorio siciliano, quali strade, autostrade, opere idriche e porti.

Il Ponte sullo Stretto rimane al centro della conversazione avvenuta tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e i parlamentari regionali Pippo Laccoto, Marianna Caronia, Vincenzo Figuccia e Salvatore Geraci (recentemente unitosi alla Lega), gli assessori regionali Mimmo Turano e Luca Sammartino, i parlamentari nazionali Nino Germanà e Anastasio Carrà, e l’eurodeputato e coordinatore regionale, Annalisa Tardino. Secondo Matteo Salvini, nei prossimi mesi sarà fondamentale anche l’intervento di sindaci e amministratori locali.