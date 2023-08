Meteo, in Sicilia è preallerta per rischio incendi: il bollettino

L'allerta incendi in Sicilia prosegue anche per la giornata di oggi nonostante la diminuzione delle temperature: il bollettino.

Incendi: prosegue l’allerta della Protezione Civile per la regione Sicilia riguardo il rischio di roghi nell’Isola. Infatti, secondo l’ultimo bollettino pubblicato ieri pomeriggio, anche per la giornata di oggi si registra lo stato di preallerta per gli incendi. Nello specifico, il Dipartimento Regionale per la Protezione Civile Siciliana ha reso noto che per l’intera giornata odierna, 11 agosto 2023, tutta l’Isola sarà interessata dallo stato preallerta per la possibilità che si verifichino incendi.

Per quanto riguarda la classificazione, il livello di pericolosità dei roghi è stato fissato come medio per le province di Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo. Nel resto della Sicilia la pericolosità indicata è di livello basso.

Nulla da segnalare per quanto riguarda le ondate di calore. Infatti, il recente abbassamento delle temperature ha fatto diminuire anche la frequenza con la quale si sono verificati i fenomeni di caldo estremo. In un agosto insolitamente fresco per Catania, le temperature massime percepite indicate nel bollettino per la giornata di oggi sono infatti pari a 31-32 gradi. Stessa situazione per quanto riguarda domani, 12 agosto 2023.

In attesa del prossimo bollettino meteo della Protezione Civile, che sarà pubblicato nel corso del pomeriggio odierno, si prospetta un Ferragosto non troppo caldo in Sicilia. Sarà quindi probabilmente possibile godere di serate relativamente fresche per tutti coloro i quali trascorreranno le proprie ferie in Sicilia.