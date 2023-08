Meteo Sicilia, in arrivo il forte caldo: le previsioni per Ferragosto

Meteo Sicilia, in un agosto insolitamente fresco anche la giornata di Ferragosto non sarà caratterizzata dal caldo: ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: in vista del Ferragosto, sono in molti ad essere interessati alle previsioni del tempo, per comprendere meglio come organizzarsi. Nello specifico, alcuni hanno più interesse per la sera del 14 agosto, mentre altri per l’intera giornata di Ferragosto. Ecco quindi le previsioni meteo Ferragosto in Sicilia per quest’anno.

Meteo Sicilia: le previsioni per il 14 agosto

Per quanto riguarda la giornata di lunedì 14 agosto, si prospetta un cielo sereno ovunque in Sicilia. Inoltre, in alcune città dell’Isola si segnala “sole e caldo”: si tratta di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Non a caso, si tratta delle aree dove le temperature massime raggiungeranno i valori più alti anche se, in generale, non si supereranno mai i 32 gradi.

Per coloro i quali festeggeranno la sera, potrebbe essere interessante focalizzare l’attenzione sul valore della temperatura minima. In questo caso, in media le temperature minime in Sicilia si aggireranno intorno ai 20 gradi, con l’eccezione di Ragusa, Enna, Caltanissetta e Agrigento dove saranno rispettivamente pari a 16, 12, 15 e 17 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni del 15 agosto

Ma come sarà il tempo giorno 15 agosto? Secondo quanto previsto, anche per la giornata di martedì non c’è da temere per le condizioni meteo: infatti, è previsto sole ovunque in Sicilia. In generale, le previsioni rispecchiano la situazione della giornata precedente, con alcune città dove si segnala più caldo che in altre.

Tuttavia, le temperature massime rimarranno comunque entro i 33-34 gradi, mentre per quanto riguarda le minime si registra un leggero calo che le porterà in più città al di sotto dei 20 gradi. Pare quindi che non ci sarà necessità di cercare riparo all’interno dei centri commerciali per avere un po’ di fresco a Ferragosto.

Meteo Ferragosto Sicilia: i giorni successivi

Per coloro i quali saranno in ferie per tutta la settimana di Ferragosto potrebbe essere interessante conoscere le previsioni dei giorni successivi. Anche se è ancora un po’ presto per avere delle certezze, secondo quanto previsto attualmente, il bel tempo si manterrà anche nei giorni successivi a Ferragosto. Tuttavia, si prevede un nuovo aumento delle temperature, che porterà i valori massimi nell’Isola nuovamente oltre i 34 gradi.