Autovelox in Sicilia: l’elenco aggiornato del mese di agosto

La Polizia di Stato ha reso noto l'elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità in tutta la Sicilia: di seguito i dettagli.

I controlli sulle strade e autostrade siciliane continuano: la Polizia di Stato ha infatti pubblicato online l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’Isola, che saranno segnalati anche da appositi cartelli in loro prossimità.

Le sanzioni

Per il controllo della velocità dei veicoli, la Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Le sanzioni variano dipendentemente al livello di superamento della velocità. Infatti, fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite, invece, si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro. Da 40 a 60 Km/h in più del limite si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Autovelox: l’elenco di agosto 2023

Di seguito l’elenco degli autovelox in Sicilia fino al 13 agosto 2023.

09/08/2023

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS / 114 SR

SS / 417 CT

SS / 626 CL

10/08/2023

Strada Statale SS / 114 SR

SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

SS / 417 CT

SS / 514 RG

SS / 626 CL

11/08/2023

Autostrada A / 18 Dir CT

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS / 117 TER EN

SS / 417 CT

SS / 514 RG

SS / 640 di Porto Empedocle CL

12/08/2023

Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

SS / 121 PA

SS / 417 CT

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

13/08/2023