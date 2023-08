Sicilia, uomo di 79 anni trovato morto: era scomparso da giorni

Tragedia in un comune siciliano, un uomo di 79 anni è stato trovato morto. Non rientrava a casa da alcuni giorni.

Tragedia nel Messinese, precisamente a Barcellona Pozzo di Gotto. Un uomo di 79 anni, Paolo Catanesi, è stato trovato morto in un uliveto nelle alture sopra la frazione di Oreto. Venerdì sera, 4 agosto, il 79enne non aveva fatto rientro a casa, allertando i familiari e facendo avviare le ricerche alle forze dell’ordine, sin dalle prime ore della sua scomparsa, e chiedendo aiuto anche al sindaco Puniccio Calabrò.

Diverse le ipotesi sulla morte dell’uomo, la quale sarebbe stata per causa naturale o a seguito di una caduta fatale, viste le ferite compatibili. Il corpo dell’anziano è stato trasportato in obitorio in attesa dell’autopsia disposta dalla Procura.