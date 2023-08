Sicilia, maxi sequestro di droga: scoperti 143 kg di hashish

Un altro maxi sequestro di droga in Sicilia: scoperti 143 kg di hashis e non solo. Di seguito i dettagli sul fatto.

Continuano gli arresti per spaccio di droga: in Sicilia, si sa, ormai sono all’ordine del giorno. Stavolta si tratta di un uomo di 30 anni di Palermo, colto in flagrante dai finanzieri del comando provinciale della città siciliana e, quindi, arrestato.

L’individuo è stato infatti trovato in possesso di ben 143 kg di hashish, suddivisa in panetti, e quasi 1 kg di cocaina, per un valore totale al dettaglio di oltre un milione di euro. Il ritrovamento, però, non si è limitato a questo: sono infatti state scoperte banconote per un importo superiore a 17.000 euro, già divise in mazzette.