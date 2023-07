Emergenza aeroporto Catania: la lista voli dirottati di oggi

Continua l'emergenza all'Aeroporto di Catania: nell'articolo la lista dei voli in partenza e in arrivo dirottati per la data di oggi.

L’emergenza voli scatenata dall’incendio all’Aeroporto di Catania del 16 luglio continua. Il Terminal A dell’aeroporto resta ancora chiuso per bonifica quindi anche oggi la lista dei voli dirottati è molto lunga. Segue l’elenco dei voli in partenza e in arrivo di oggi dirottati verso altri scali aeroportuali.

Si ricorda che sono state messe a disposizione delle navette gratuite per raggiungere, da Catania, gli altri scali siciliani.

Partenze

Danish Air TraDX 01845Lampedusa (LMP) 31 Lug. 10:40 10:40 Dirottato a Comiso

WIZZ AIR MALTAW4 08181Venezia (VCE) 31 Lug. 10:55 10:55 Dirottato a Comiso

AeroitaliaXZ 03824Roma (FCO) 31 Lug. 11:35 11:35 Dirottato a Comiso

EASYJET U2 06438 Londra (LGW) 31 Lug. 11:35 11:35 Dirottato a Comiso

RyanairFR 05062Milano (MXP) 31 Lug. 12:45 12:45 Dirottato a Trapani

FLYDUBAI FZ 01502 Dubai (DXB) 31 Lug. 13:00 13:00 Dirottato a Napoli

VOLOTEA V7 01702 Ancona (AOI) 31 Lug. 13:10 13:10 Dirottato a Comiso

Ryanair FR 01086 Bologna (BLQ) 31 Lug. 13:15 13:15 Dirottato a Trapani

Ryanair Ryanair FR 00368 Malta (MLA) 31 Lug. 13:25 13:25 Dirottato a Trapani

Ryanair Ryanair FR 00899 Venezia (VCE) 31 Lug. 13:40 13:40 Dirottato a Comiso

EASYJET U2 08288 Londra (LGW) 31 Lug. 14:15 14:15 Dirottato a Comiso

WIZZ AIR MALTA W4 08185 Bologna (BLQ) 31 Lug. 16:35 16:35 Dirottato a Comiso

Ryanair FR 02262 Bergamo (BGY) 31 Lug. 17:15 17:15 Dirottato a Trapani

VOLOTEAV7 01744Verona (VRN) 31 Lug. 17:15 17:15 Dirottato a Comiso

Ryanair Ryanair FR 00375 Cagliari (CAG) 31 Lug. 17:20 17:20 Dirottato a Comiso

Eurowings EW 09817 Dusseldorf (DUS) 31 Lug. 18:40 18:40 Dirottato a Palermo

Ryanair FR 05514 Milano (MXP) 31 Lug. 19:25 19:25 Dirottato a Trapani

Ryanair FR 06190 Bari (BRI) 31 Lug. 19:45 19:45 Dirottato a Comiso

RyanairRyanairFR 01088Bologna (BLQ) 31 Lug. 19:45 19:45 Dirottato a Trapani

Danish Air Tra DX 01843 Lampedusa (LMP) 31 Lug. 20:10 20:10 Dirottato a Comiso

VOLOTEAV7 02219Nantes (NTE)31 Lug. 20:10 20:10 Dirottato a Comiso

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 08702 Milano (LIN) 31 Lug. 20:50 20:50 Dirottato a Comiso

EurowingsEurowingsEW 02819 Stuttgart (STR)31 Lug.21:0021:00Dirottato a Palermo

Ryanair Ryanair FR 04064 Marseille (MRS) 31 Lug. 21:40 21:40 Dirottato a Comiso

WIZZ AIR MALTA WIZZ AIR MALTA W4 08205 Thira (JTR) 31 Lug. 21:45 21:45 Dirottato a Comiso

EASYJET EUROPE EC 03548 Milano (MXP) 31 Lug. 22:00 22:00 Dirottato a Comiso

Ryanair FR 06492 Pisa (PSA) 31 Lug. 22:10 22:10 Dirottato a Trapani

Ryanair FR 06650 Bergamo (BGY) 31 Lug. 22:40 22:40 Dirottato a Trapani

EASYJET U2 09438 Londra (LGW) 31 Lug. 23:35 23:35 Dirottato a Comiso

EASYJET EASYJET U2 09938 Londra (LGW) 31 Lug. 23:35 23:35 Dirottato a Comiso

Arrivi