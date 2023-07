Aeroporto Catania: l’elenco dei voli dirottati a Comiso

Aeroporto Catania: nuovo giorno di dirottamenti per diversi voli ex Fontanarossa. Ecco quelli, in arrivo e in partenza, di Comiso.

Aeroporto Catania: sono, ormai, passati 15 giorni dall’incendio che ha interessato il Terminal A dell’Aeroporto Vincenzo Bellini del capoluogo etneo, e si continua a lavorare per il ritorno alla piena operatività. Il Terminal C dello scalo etneo è nel caos, nonostante l’allestimento delle tensostrutture per alleggerirlo.

Anche per la giornata di oggi, dunque, diversi voli, sia in arrivo che in partenza, saranno dirottati negli scali di Comiso, Trapani e Palermo. Sono, inoltre, entrate in servizio delle navette gratuite per collegare i vari aeroporti siciliani.

Ecco, di seguito, quali sono i voli ex Catania dirottati allo scalo di Comiso, sia in arrivo che in partenza.

Aeroporto Catania: i voli dirottati a Comiso

Di seguito, l’elenco dei voli dirottati all’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, per la giornata di oggi, lunedì 31 luglio, come riportato dal sito dell’aeroporto di Catania.

Partenze

Ryanair FR 01566 per Vienna delle ore 8:35;

Easyjet Europe EC 04108 per Napoli delle ore 8:40;

Ryanair FR 06279 per Budapest delle ore 9:15;

Easyjet Europe EC 03536 per Milano delle ore 9:30;

Danish Air Tra DX 01845 per Lampedusa delle ore 10:40;

Wizz Air Malta W4 08181 per Venezia delle ore 10:55;

Aeroitalia XZ 03824 per Roma delle ore 11:35;

Easyjet U2 06438 per Londra delle ore 11:35;

Volotea V7 01702 per Ancona delle ore 13:10;

Ryanair FR 00899 per Venezia delle ore 13:40;

Easyjet U2 08288 per Londra delle ore 14:15;

Wizz Air Malta W4 08185 per Bologna delle ore 16:35;

Volotea V7 01744 per Verona delle ore 17:15;

Ryanair FR 00375 per Cagliari delle ore 17:20;

Ryanair FR 06190 per Bari delle ore 19:45;

Danish Air Tra DX 01843 per Lampedusa delle ore 20:10;

Volotea V702219 per Nantes delle ore 20:10;

Ita AZ 08702 per Milano delle ore 20:50;

Ryanair FR 04064 per Marsiglia delle ore 21:40;

Wizz Air Malta W4 08205 per Thira delle ore 21:45;

Easyjet Europe EC 03548 per Milano delle ore 22:00;

Easyjet U2 09438 per Londra delle ore 23:35

Easyjet U2 09938 per Londra delle ore 23:35.

Arrivi