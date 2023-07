Emergenza aeroporto Catania: l’elenco dei voli dirottati a Palermo

Emergenza aeroporto Catania: altra giornata di disagi per i passeggeri. Ecco i voli, ex Fontanarossa, dirottati al "Falcone - Borsellino" di Palermo.

Emergenza aeroporto Catania: altra giornata di disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo dallo scalo di Fontanarossa. La lista dei voli ex Catania, dirottati in altri scali siciliani è, infatti, molto lunga e lascia presagire che la strada verso la piena operatività è ancora lunga.

Nel frattempo, le operazioni di bonifica sono in corso ed è anche prevista l’apertura di un nuovo piccolo terminal per continuare ad incrementare il numero dei voli in questa fase di emergenza.

Sovraccaricati, quindi, gli altri scali siciliani di Palermo, Comiso e Trapani, che dovranno fare i conti anche con i voli ex Catania. Ecco, di seguito, i voli dirottati, in arrivo e in partenza, all’aeroporto “Falcone – Borsellino” di Palermo.

Emergenza aeroporto Catania: voli dirottati a Palermo

Segue l’elenco delle partenze e degli arrivi originariamente programmati a Catania, dirottati a Palermo per la giornata di oggi, lunedì 31 luglio, come riporta il sito ufficiale dello scalo etneo.

Partenze

Eurowings EW 09817 Dusseldorf (DUS) 31 Lug. 18:40 18:40 Dirottato a Palermo;

EurowingsEW 02819 Stuttgart (STR) 31 Lug.21:00 21:00 Dirottato a Palermo.

Arrivi