Emergenza aeroporto Catania: i voli dirottati a Trapani Birgi

Emergenza aeroporto Catania: sono lunghe le liste dei voli ex Fontanarossa dirottati. Ecco quella di Trapani Birgi.

Emergenza aeroporto Catania: gli scali siciliani continuano ad intervenire in ausilio all’aeroporto di Catania colpito, ormai 15 giorni fa, da un incendio nel Terminal A che ha complicato non poco le vacanze di molti turisti giunti nel capoluogo etneo. Ora, la folla è tutta concentrata sul Terminal C, dove i disagi non mancano affatto e lo status di emergenza sta facendo emergere una preoccupante disorganizzazione.

Grazie alle navette gratuite messe in funzione, i passeggeri potranno raggiungere gli altri scali siciliani dove, in questi giorni, sono spesso dirottati i voli, in partenza e in arrivo, ex Catania. Ma i tempi di percorrenza sono, com’è noto, lunghi e si consiglia ai passeggeri di organizzarsi per tempo.

Ecco l’elenco dei voli ex Fontanarossa dirottati, in partenza e in arrivo, all’aeroporto di Trapani.

Emergenza aeroporto Catania: voli dirottati a Trapani

Di seguito, l’elenco dei voli, in partenza e in arrivo, dirottati all’aeroporto “Vincenzo” Florio di Trapani, come riporta il sito ufficiale dello scalo etneo.

Partenze

Ryanair FR 05062Milano (MXP) 31 Lug. 12:45 12:45 Dirottato a Trapani;

Ryanair FR 01086 Bologna (BLQ) 31 Lug. 13:15 13:15 Dirottato a Trapani;

Ryanair FR 00368 Malta (MLA) 31 Lug. 13:25 13:25 Dirottato a Trapani;

Ryanair FR 02262 Bergamo (BGY) 31 Lug. 17:15 17:15 Dirottato a Trapani;

Ryanair FR 05514 Milano (MXP) 31 Lug. 19:25 19:25 Dirottato a Trapani;

Ryanair FR 01088Bologna (BLQ) 31 Lug. 19:45 19:45 Dirottato a Trapani;

Ryanair FR 06492 Pisa (PSA) 31 Lug. 22:10 22:10 Dirottato a Trapani;

Ryanair FR 06650 Bergamo (BGY) 31 Lug. 22:40 22:40 Dirottato a Trapani.

Arrivi