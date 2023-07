Aeroporto Catania, attivate prime tensostrutture al Terminal C: già utilizzate dai passeggeri

Aeroporto Catania: utilizzate dai passeggeri le prime tensostrutture, ultimate all'alba, per ampliare il Terminal C.

Aeroporto Catania: continua lo status di emergenza presso lo scalo etneo, in particolare nel Terminal C sovraccaricato. Per alleggerirlo, è stato necessario l’allestimento di alcune tensostrutture. Il personale tecnico-logistico dell’aeronautica militare ha iniziato, ieri alle 23.30, le procedure di montaggio. Le prime sono state ultimate all’alba e i passeggeri hanno usufruito di luoghi climatizzati per le procedure di imbarco.

Strutture campali illuminate e refrigerate sono messe a disposizione dell’aeronautica militare italiana e sono arrivate a Catania dal terzo Stormo di Villafranca (Verona). La Sac, la società che gestisce lo scalo, ha “ringraziato la Difesa e l’Aeronautica militare sempre a servizio della Nazione”.