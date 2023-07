“Catania Tu Go”, AMTS rilascia altri voucher: via alle nuove istanze

Il comune di Catania, in collaborazione con FCE e AMTS, hanno annunciato la disponibilità di voucher residui "CATANIA TO GO" per cui è possibile fare istanza.

Sul sito dell’AMTS (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta) di Catania è stato reso noto che, vista la disponibilità residua di 710 abbonamenti dei totali 10.040 messi a disposizione, a partire dalle ore 10:00 di lunedì 24 luglio, sarà possibile presentare l’istanza per il rilascio del voucher “Catania To Go“, l’abbonamento digitale integrato FCE/AMTS.

Gli abbonamenti messi disposti dal comune di Catania, in collaborazione con Ferrovia Circumetnea e appunto AMTS Catania S.p.A., avranno validità dal momento dall’acquisto del titolo tramite l’app FCE Catania – scaricabile su Google Play ed Apple Store – fino alla data del 13 agosto 2023. L’abbonamento, che consente l’utilizzo di metropolitana, di tutte le linee AMTS (escluse le linee Alibus e 524S) e la sosta nei parcheggi scambiatori “Due Obelischi” e “Nesima”, ha un costo di 20,00€.

L’istanza può essere compilata direttamente sul sito ufficiale oppure inviata tramite SPID o CIE.

Per qualsiasi altra informazione utile, si consiglia di consultare il sito AMTS o del comune di Catania.