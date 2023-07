Emergenza aeroporto Catania: i voli dirottati a Comiso

Altra giornata di voli ex Fontanarossa dirottati in altri scali siciliani, sia in partenza che in arrivo. Ecco quelli per Comiso.

Aeroporto Catania: una settimana è passata dall’incendio che ha colpito il termina A dello scalo etneo e proseguono i disagio per i numerosi passeggeri in questo caldo mese di luglio che sono in viaggio verso l’Isola. Nel frattempo, al Terminal C è stata allestita una tensostruttura per ampliare lo spazio e accogliere più viaggiatori.

La settimana scorsa sono partiti i lavori di bonifica al Terminal A ma, al momento, la riapertura appare ancora lontana e anche il governo nazionale ha acceso i riflettori sull’emergenza.

I voli dirottati a Comiso

Sarà, dunque, una giornata di voli dirottati in altri scali siciliani, sia per quanto riguarda gli arrivi che per quanto riguarda le partenze. Ecco, di seguito, quelli dirottati a Comiso.

Arrivi

Danish Air Tra DX 01846 Lampedusa delle ore 9:35;

Danish Air Tra DX 01842 Lampedusa delle ore 13:30;

Volotea V7 01705 Firenze delle ore 16:15;

Danish Air Tra DX 01844 Lampedusa delle ore 19;

Easyjet Europe EC 04111 Napoli delle ore 20:50;

Easyjet Europe EC 03547 Milano delle ore 21:10.

Partenze