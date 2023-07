Aeroporto Catania: la lista dei voli dirottati a Palermo

Aeroporto Catania: la lista completa dei voli ex Fontanarossa dirottati allo scalo della città di Palermo.

Aeroporto Catania: sono diversi i disagi che stanno vivendo i passeggeri e i lavoratori in seguito al rogo che si è sviluppato lo scorso 16 luglio allo scalo aeroportuale etneo. Infatti, nonostante inizialmente l’apertura dell’aeroporto fosse stata definita per il 19 luglio, successivamente la data è slittata. Sono quindi giorni difficili per chi doveva partire o atterrare all’aeroporto di Catania: infatti, tra i tanti voli cancellati, molti sono anche stati dirottati. Nello specifico, gli aeroporti coinvolti nella fase di supporto allo scalo etneo sono quelli di Comiso, Trapani, Palermo, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Tuttavia, tra i tanti disagi, qualcosa inizia a muoversi all’aeroporto Fontanarossa, dove si è dato il via ai lavori di bonifica. Nel frattempo, il Governo ha dato il via libera all’uso dello scalo militare di Sigonella per fornire un ulteriore supporto ai voli dirottati da Catania. Di seguito, ecco l’elenco dei voli ex Catania dirottati nello scalo Palermitano come pubblicato sui social dell’Aeroporto di Palermo.