Aeroporto di Catania, spiraglio di luce per riapertura: al via le operazioni di bonifica

Autorizzato l'accesso al Terminal A dell'Aeroporto di Catania per consentire le operazioni di bonifica e ripristinare le attività.

Importanti novità che fanno intravedere uno spiraglio di luce per la riapertura dell’aeroporto di Catania. Sac, la società di gestione dello scalo etneo, ha reso noto che a breve dovrebbero iniziare le operazioni di bonifica del Terminal A. “La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, grazie alla celerità delle verifiche effettuate dalla Procura della Repubblica e dai vigili del fuoco — si legge in una nota — oggi è stato autorizzato l’accesso al terminal A per avviare le operazioni di bonifica e consentire il ripristino delle operazioni di volo nel più breve tempo possibile. Tali operazioni verranno effettuate senza soluzione di continuità per attenuare i disagi dei passeggeri”.

Anche dal governo arrivano messaggi di collaborazione. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, in una nota, è intervenuto sui disagi causati ai passeggeri in seguito all’incendio scoppiato nella notte tra domenica e lunedì. “Il vicepremier e ministro Matteo Salvini conferma massima collaborazione al Presidente della Regione Siciliana e al Presidente della Società di gestione dell’aeroporto di Catania — si legge— dopo il rogo che ha interessato lo scalo. In particolare, pur ricordando che il Ministero dei Trasporti non ha competenza diretta, Salvini è disponibile a offrire supporto tecnico, anche attraverso ispettori in coordinamento con Enac, per approfondire l’accaduto ed accelerare le procedure di riapertura. La determinazione di Salvini è confermata anche dall’incontro, organizzato ieri, per fare il punto della situazione su aeroporti come quello di Reggio Calabria che assorbiranno parte del traffico aereo rimasto orfano del capoluogo etneo”.