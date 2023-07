Controlli Gdf: scoperti 35 lavoratori in nero e 9 irregolari nel Catanese

Controlli sul lavoro da parte della Guardia di finanza che ha scoperto 35 lavoratori in nero e 5 irregolari. Multa salata per le attività commerciali.

I militari della compagnia della Guardia di finanza di Paternò, durante 8 controlli eseguiti a Belpasso, Paternò, Bronte, Santa Maria di Licodia e Biancavilla, hanno scoperto 35 lavoratori in nero e altri 9 irregolari. Dagli accertamenti, è risultato che molti lavoratori degli esercizi commerciali erano retribuiti in contanti, in contrasto con la norma che prevede la tracciabilità delle retribuzioni dei lavoratori.

Scattate sanzioni per 270.500 euro per le attività coinvolte, operanti nel settore del commercio all’ingrosso, in quello agricolo e nella ristorazione. All’Ispettorato territoriale del Lavoro di Catania è stata, inoltre, avanzata la proposta della sospensione dell’attività imprenditoriale in ragione del superamento della soglia del 10% del personale presente sui luoghi di lavoro, senza le preventive comunicazioni di instaurazione dei relativi rapporti d’impiego.