Durante un servizio di rimozione ganasce in via Santa Sofia, una pattuglia ha notato che il conducente di un veicolo bloccato aveva rotto il dispositivo e si accingeva ad allontanarsi. Gli agenti sono immediatamente intervenuti per procedere agli accertamenti sul mezzo e sull’identità del soggetto, il quale si è rifiutato di esibire i documenti, limitandosi a fornire verbalmente le proprie generalità: C.M.T., del 1989. Gli operatori della Polizia Locale hanno quindi redatto il verbale di identificazione, con elezione di domicilio e nomina del legale di fiducia, procedendo contestualmente alla contestazione delle violazioni al Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa, assenza di revisione e guida senza patente.

Il tempestivo intervento della pattuglia ha consentito di impedire l’allontanamento e di attivare le procedure previste nei casi di infrazione e danneggiamento di beni sottoposti a fermo amministrativo.