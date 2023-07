Aeroporto Catania: la lista dei voli confermati dallo scalo etneo

Aeroporto Catania: pubblicata la lista dei voli confermati dallo scalo etneo per la giornata odierna da parte della Sac.

Aeroporto Catania: la Sac ha rilasciato la lista dei voli confermati allo scalo etneo per la giornata di oggi, 20 luglio. Nonostante i numerosi disagi dovuti all’incendio del 16 luglio, l’aeroporto Fontanarossa continua ad andare avanti aumentando di giorno in giorno il numero di voli effettuati dallo scalo aereo.

Nello stesso tempo, si continua a lavorare in altri aeroporti per supportare lo scalo etneo in difficoltà. Il tutto sebbene l’aeroporto di Palermo abbia annunciato lo stop ai voli ex Catania a partire dalla giornata di domani, 21 luglio. Nel frattempo, è arrivata la conferma alla possibilità di usare lo scalo militare di Sigonella a supporto dell’aeroporto etneo.

Di seguito, la lista pubblicata su profili social ufficiali della Sac riguardo i voli confermati in arrivo e in partenza a Fontanarossa. Infine, si sottolinea un aggiornamento della Sac riguardo il volo FR06373 da e per Katowice che è stato ri-schedulato su Trapani.