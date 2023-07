Aeroporto Catania, prosegue la chiusura: quando riaprirà

Incendio Aeroporto Catania: una nota dell'Enac e della Sac fornisce nuove informazioni sulla riapertura e arriva l'ok all'uso di Sigonella.

Dopo il rinvio della riapertura dello scalo etneo, programmata per le ore 14 del 19 luglio, Enec e Sac annunciano in una nota che il Terminal A dell’aeroporto di Catania rimarrà chiuso per altri cinque giorni, riaprendo definitivamente il 24 luglio. La nota preannuncia inoltre che la Protezione civile sta lavorando per portare i voli in partenza dal Terminal C dagli attuali due a quattro e, successivamente, a sette all’ora.

Aeroporto Palermo: stop ai voli ex Catania

Il direttore generale di Gesap, Natale Chieppa, ha dichiarato che l’aeroporto di Palermo non accetterà più voli dirottati da Catania. “Accetteremo venti voli ex Catania per giovedì 20 luglio, e nessunoda venerdì adomenica” ha affermato Chieppa. Non si è fatto attendere in merito alla decisione della Gesap la risposta dell’Enac: “Rivendichiamo l’autorità nel determinare la capacità degli aeroporti siciliani a supporto dell’operatività dell’aeroporto di Fontanarossa”.

“Enac e Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania – continua la nota – sono al lavoro per migliorare progressivamente l’operatività dello scalo attualmente limitata a causa dell’incendio che, nella serata del 16 luglio, ha coinvolto una parte del Terminal A dell’aerostazione. Nello specifico, in coordinamento con la Protezione Civile, è in fase di realizzazione una tensostruttura che permetterà di aumentare la capienza del Terminal C e di conseguenza il numero di voli operati ogni ora, nonché di agevolare l’attesa e le operazioni di imbarco. A breve, dunque, il numero dei voli in partenza sarà aumentato dagli attuali 2 all’ora a 4 e, successivamente, fino a 7 l’ora”.

Ok a navette e Sigonella

“Grazie alla collaborazione con il PrefettoMaria CarmelaLibrizzi e con il GovernatoreRenatoSchifani – prosegue il documento –, che ha richiamato tutti al senso di responsabilità comune per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, è entrato a regime il sistema di trasferimento con navette dei passeggeri verso gli scali di Comiso, Palermo e Trapani: il servizio proseguirà nei prossimi giorni”.

Infine, confermata da parte del Governo la possibilità di usare lo scalo militare di Sigonella per i voli ex Catania, in attesa della riapertura. A darne notizia è stato il presidente Schifani, dopo essersi messo in contatto con il ministro della Difesa Crosetto.