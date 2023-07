Carenza idrica, a Catania manca l’acqua: le zone interessate

Sidra ha comunicato un'importante carenza di acqua in alcune zone della città di Catania: l'avviso ufficiale dell'azienda.

Una parte di Catania si trova senza acqua e senza luce. Sono diverse le segnalazioni registrate nelle ultime ore a causa di disservizi idrici ed energetici. In particolare, secondo quanto comunicato da Sidra, sarebbe in corso una interruzione di energia elettrica che impedisce la corretta erogazione del servizio idrico. Infatti, sarebbero coinvolte importanti strutture di produzione del servizio idrico, e la conseguenza sarebbe la mancanza di acqua nella rete di distribuzione.

Inoltre, Sidra ha specificato che E-Distribuzione non ha fornito garanzie sui tempi di riattivazione delle linee di alimentazione elettrica a causa della gravità del guasto. Tuttavia, le due aziende sono in contatto continuo e Sidra ha annunciato che terrà i cittadini informati sugli sviluppi.

Secondo quanto riportato, il danno e la mancanza di acqua riguarderebbero buona parte del centro storico e alcuni comuni dell’Hinterland di Catania. In attesa di risoluzione, Sidra ha invitato la popolazione a ridurre l’uso delle risorse idriche per consentire un minimo uso a tutti gli utenti. Infine, l’azienda ha informato che per eventuali richieste è attivo il Numero Verde Emergenze Sidra 800901755.