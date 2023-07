Aeroporto Catania: la lista dei voli dirottati a Trapani

Aeroporto Catania, alcuni voli ex Fontanarossa sono stati dirottati a Trapani anche per la giornata di oggi: ecco l'elenco.

Aeroporto Catania: a cinque giorni dall’incendio che si è verificato allo scalo aeroportuale etneo, proseguono i disagi per lavoratori e passeggeri. Infatti, l’aeroporto Fontanarossa non è ancora pronto per ripartire a pieno regime: ieri sono iniziati i lavori di bonifica, ma il Terminal A risulta ancora sotto sequestro.

Nel frattempo, prosegue il supporto da parte degli altri scali siciliani e degli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria. Tuttavia, lo scalo di Palermo ha già annunciato lo stop ai voli ex Catania a partire la giornata di oggi, sebbene la situazione di emergenza permanga. In ogni caso, a risollevare la situazione in merito ai voli dirottati da Catania è in arrivo anche il supporto dello scalo militare di Sigonella, per il cui uso è stato dato il via libera.

I voli ex Catania dirottati a Trapani

Come anticipato, anche l’aeroporto di Trapani sta accogliendo molti dei voli ex Catania. Ecco quali sono quelli previsti per la giornata di oggi, 21 luglio 2023, secondo le indicazioni presenti sul sito dell’aeroporto etneo.

Partenze

Di seguito, l’elenco dei voli ex Catania la cui partenza è stata spostata all’aeroporto di Trapani:

Ryanair FR 04851 per Roma (FCO) delle ore 8:00;

Ryanair FR 04064 Marseille (MRS) delle ore 08:40;

Ryanair FR 02262 Bergamo (BGY) delle ore 08:55;

Ryanair FR 00909 Torino (TRN) delle ore 09:00;

Ryanair FR 01071 Milano (MXP) delle ore 09:20;

Ryanair FR 06205 Pisa (PSA) delle ore 09:50;

Ryanair FR 06174 Bergamo (BGY) delle ore 11:45;

Ryanair FR 00740 Bologna (BLQ) delle ore 12:40;

Ryanair FR 02178 Milano (MXP) delle ore 13:00;

Ryanair FR 01020 Torino (TRN) delle ore 13:50;

Ryanair FR 00375 Cagliari (CAG) delle ore 16:45;

Ryanair FR 00368 Malta (MLA) delle ore 17:25;

Ryanair FR 06492 Pisa (PSA) delle ore 18:00;

Ryanair FR 01086 Bologna (BLQ) delle ore 19:00;

Ryanair FR 06650 Bergamo (BGY) delle ore 19:05;

Ryanair FR 01075 Venezia (VCE) delle ore 20:10;

JET TWO COM LS 01720 Manchester (MAN) delle ore 20:10;

Ryanair FR 05514 Milano (MXP) delle ore 21:55;

Ryanair FR 04892 Roma (FCO) delle ore 22:35;

Ryanair FR 01088 Bologna (BLQ) delle ore 22:40.

Arrivi

Di seguito, la lista dei voli ex Catania in arrivo all’aeroporto di Trapani: