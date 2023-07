Aeroporto Catania: l’elenco dei voli dirottati a Comiso

Aeroporto Catania: è stata resa nota la lista dei voli ex Fontanarossa dirottati allo scalo di Comiso per la giornata odierna.

Aeroporto Catania: proseguono i disagi allo scalo aeroportuale etneo dopo il rogo avvenuto nella serata del 16 luglio. Per fronteggiare l’emergenza, molti dei voli ex Catania sono stati dirottati nei giorni scorsi verso gli altri aeroporti siciliani e anche verso gli scali di Lamezia e Reggio Calabria. Inoltre, il Governo ha dato il via libera all’uso dell’aeroporto militare di Sigonella per supportare la grave situazione dei voli dirottati da e per Catania.

Nel frattempo, i lavori di bonifica all’aeroporto di Fontanarossa procedono gradualmente, sebbene il terminal A sia sotto sequestro per accertare le cause dell’incendio. Tuttavia, nel frattempo proseguono i dirottamenti del flusso di voli nei vari aeroporti disponibili. Di seguito, la lista dei voli ex Catania dirottati all’aeroporto di Comiso.