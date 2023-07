Catania, continua il disservizio idrico ed elettrico: le zone interessate

Continuano i disservizi presso il capoluogo etneo. Si sono registrati in molte zone della città numerosi disservizi idrici ed elettrici. Le zone interessate.

Da oltre 2 giorni a Catania, si registrano vari disservizi legati alla mancanza d’acqua ed elettricità. La Sidra ha comunicato che è in corso una interruzione di energia elettrica che, appunto impedisce il corretto funzionamento delle strutture di produzione di risorsa idrica con la conseguente mancanza d’acqua nella rete di distribuzione.

E-Distribuzione per via del guasto non garantisce i tempi di riattivazione delle linee di alimentazione elettrica, così si evince dal comunicato: “Sidra è in costante contatto con E-Distribuzione – si legge in una nota – ed avvertirà la cittadinanza degli sviluppi del guasto. La popolazione è invitata a ridurre l’uso delle risorse idriche per consentire un minimo uso a tutti gli utenti”.

Sono diverse le segnalazioni riportate da vari cittadini. Dalla pagina Facebook Inciviltà a Catania è stato segnalato un guasto in Viale Mario Rapisardi, altezza scuola De Roberto dove la corrente si stacca parecchie volte durante la giornata, e tutto questo è avvenuto negli ultimi 10 giorni, la luce quindi va e viene e questo provoca il malfunzionamento di vari elettrodomestici.

Sempre dalla pagina Inciviltà a Catania, si registrano altri casi di guasti nelle zone di Nesima, San Giovanni Galermo, Via Caronda e Viale Vincenzo Giuffrida.