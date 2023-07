Disservizio elettrico a Catania: via al piano di emergenza all’Ospedale Cannizzaro

Difficoltà per i disservizi elettrici che stanno interessando Catania in queste ore. Attuato piano di emergenza all'ospedale Cannizzaro.

Nel primo pomeriggio di ieri, E-Distribuzione ha chiesto all’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania di dimezzare i consumi di energia elettrica almeno fino alle ore 22. Attivatasi nell’immediatezza, l’Unità di Crisi aziendale ha adottato un piano che, nel rispetto della richiesta del distributore, assicuri l’erogazione dei servizi essenziali nell’area dell’emergenza in condizioni di sicurezza e continuità.

A seguito della comunicazione di E-Distribuzione, la Direzione Strategica, l’Ufficio Tecnico, l’Energy Manager e i tecnici della società incaricata dei servizi di supporto, pertanto, hanno messo in atto il previsto piano di riduzione temporanea dei consumi elettrici. Il mancato assorbimento dalla rete è stato in parte compensato dall’attivazione dei gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, nondimeno su indicazione dei tecnici si è reso necessario spegnere, per le ore interessate dalla richiesta della società distributrice, i gruppi di refrigerazione particolarmente energivori.

La Direzione ha allertato i responsabili delle Unità Operative interessate e i rispettivi coordinatori, affinché avvisino i pazienti dei disagi che potranno derivare dalla obbligatoria sospensione dell’energia agli impianti di climatizzazione. La situazione di emergenza è costantemente seguita dalla Direzione, in continuo contatto con gli uffici e con i tecnici preposti, nonché con E-Distribuzione al fine di potere ripristinare al più presto condizioni ottimali all’interno delle aree coinvolte.