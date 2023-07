Disservizi elettrici anche in provincia di Catania: il comune interessato

Continuano i disservizi elettrici a Catania e provincia: a Belpasso il sindaco Carlo Caputo ha fatto il punto della situazione.

Continuano i disservizi elettrici a Catania e provincia: anche il comune di Belpasso sta vivendo una vera e propria emergenza elettrica. “Pur avendo contattato personalmente la sala operativa Enel, la quale ci rassicura circa gli interventi, l’emergenza non è rientrata e la situazione sta diventando insostenibile per le famiglie” ha dichiarato il sindaco Carlo Caputo.

In molte zone, manca l’energia elettrica da più di una giornata soprattutto nell’area che va da contrada Scagliola a via Carioli. “Da giorni dalle ore 13 in poi l’intero agglomerato di Giaconia rimane senza energia – continua il sindaco –. La mancanza di energia provoca molti danni, difficoltà nella gestione del caldo nell’approvvigionamento dell’acqua“.

Il sindaco ha evidenziato come la questione non riguardi solo il territorio di Belpasso. “Dare un riscontro reale ai miei concittadini è la mia priorità e al momento non mi è più possibile dare le solite risposte che non siano accompagnate da soluzioni concrete” ha poi concluso il primo cittadino.