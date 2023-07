Meteo Sicilia, temperature fino a 46 gradi nel weekend: ecco dove

Meteo Sicilia, il caldo non ha intenzione di lasciare l'Isola: nel weekend le temperature supereranno i 40 gradi in varie città.

Meteo Sicilia: anche per questo fine settimana l’Isola si colora di rosso per via delle forte ondate di calore a partire dalla giornata di oggi 21 luglio, infatti sono previsti più di 40 gradi su gran parte dell’Isola. Ecco di seguito le previsioni del fine settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 21 luglio

Come detto in precedenza, il caldo non lascerà la Sicilia in questo weekend. La provincia più calda dell’Isola per la giornata di oggi è Siracusa con una massima di 43 gradi, segue Agrigento con una temperatura massima di 42 gradi.

Previsto forte caldo anche a Caltanissetta e Ragusa: nello specifico nel Ragusano è prevista una minima di 21 gradi e una massima di 42 gradi, mentre a Caltanissetta è prevista una minima di 21 gradi e una massima di 41 gradi.

La provincia più “fresca” dell’Isola dovrebbe essere Trapani con cielo poco nuvoloso e con una massima che si aggira intorno ai 34 gradi, mentre a Palermo è prevista una minima di 26 gradi e una massima di 37 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 22 luglio

Per la giornata di sabato 22 luglio non sono previsti grossi cambiamenti sul fronte caldo: la provincia più calda dell’Isola sarà Siracusa con una massima di 46 gradi, è prevista una massima di 41 gradi ad Agrigento e Caltanissetta.

Previsto caldo anche a Messina, dove la temperatura minima si dovrebbe aggirare intorno ai 28 gradi mentre la massima attorno ai 39 gradi, a Enna invece è prevista una minima di 20 gradi e una massima di 38 gradi.

La provincia più fresca della Sicilia rimane Trapani dove la massima prevista è di 34 gradi, infine a Palermo la temperatura massima prevista è di 37 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 23 luglio

Per quanto concerne la giornata di domenica 23 luglio è prevista una forte ondata di calore su tutta l’Isola. Siracusa rimane la provincia più calda: è prevista infatti una temperatura massima di 46 gradi, mentre a Ragusa è prevista una minima di 24 gradi e una massima di 42 gradi.

Previste forti ondate di calore ad Agrigento e Caltanissetta, in entrambe le province è prevista una massima di 42 gradi, a Messina invece è prevista una minima di 29 gradi e una massima di 40 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Anche per la provincia etnea si prevede un weekend di forte caldo, nella giornata di venerdì 21 luglio è prevista una massima di 41 gradi con venti moderati. Tuttavia, il caldo aumenterà nelle giornate di sabato e domenica.

Per quanto concerne sabato 22 luglio, la massima prevista è di 43 gradi con un sole molto caldo e con venti moderati, invece per quanto riguarda domenica è prevista una minima di 29 gradi e una massima di 44 gradi.