Meteo Sicilia, nuova allerta rossa per ondate di calore: le zone

Meteo Sicilia: diramata nuova allerta rossa per ondate di calore dalla protezione civile della regione Sicilia.

Meteo Sicilia: ancora una volta, la protezione civile della regione Sicilia, ha diramato un’allerta rossa per rischio ondate di calore, la cui validità sarà dalla mezzanotte di domani, venerdì 21 luglio, e per le successive 24 ore.

Meteo Sicilia: le zone in allerta rossa

Secondo quanto riportato dal bollettino, di rosso, si colora Catania, con una temperatura massima percepita di 38 gradi per la giornata di domani e di 41 per la giornata di dopodomani, sabato 22 luglio, così come Messina, 38 gradi percepiti oggi e 40 sabato, e Palermo, con una massima percepita di 38 gradi per domani e di 36 per dopodomani.

Meteo Sicilia: l’avviso per il rischio incendi

Per quanto riguarda il rischio di incendi nell’Isola, la protezione civile dirama uno stato di preallerta in tutta l’Isola, ma con un livello di pericolosità medio che deve far tenere sempre alta l’attenzione.