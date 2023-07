Meteo Sicilia, è allerta rossa per caldo nell’Isola: le zone coinvolte

Meteo Sicilia, è allerta rossa per caldo: ecco le zone colpite dalle forti ondate di calore che attanagliano l'Isola.

Meteo Sicilia: è ancora allerta rossa per caldo in Sicilia. Prosegue l’ondata di calore annunciata la scorsa settimana e che da giorni attanaglia la Sicilia. Infatti, anche nell’ultimo bollettino pubblicato dalla Protezione Civile si sottolinea l’intensità del caldo e delle alte temperature nell’Isola. Secondo quanto riportato, sia per la giornata di oggi che per quella di domani, le città di Catania, Messina e Palermo saranno interessate da ondate di calore di livello 3.

In particolare, la temperatura massima percepita a Catania sarà quella di 41 gradi, come indicato nel bollettino. Mentre a Messina e Palermo, la temperatura massima percepita sarà rispettivamente pari a 39 e 40 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature saranno in diminuzione rispetto alla giornata di oggi e si fermeranno intorno ai 39 gradi. Tuttavia, attualmente permane anche per domani l’allerta rossa per il caldo nelle tre città indicate.

In aggiunta all’allerta rossa per il caldo, la Protezione Civile segnala anche lo stato di preallerta per il rischio incendi. Nello specifico, la situazione si presenta come abbastanza omogenea per l’intera regione. Infatti, in tutta l’Isola si segnala un rischio incendi di livello medio che richiama lo stato di preallerta segnalato dalla Protezione Civile.

Per avere informazioni definitive in merito alla giornata di domani sarà necessario attendere il nuovo bollettino. In particolare, l’avviso della Protezione Civile sarà rilasciato nel corso del pomeriggio odierno. Tuttavia, come anticipato la scorsa settimana, si prospetta un proseguimento dell’ondata di calore sull’Isola. Infatti, stando anche alle previsioni per i prossimi giorni, il termometro segnerà i 40 gradi in Sicilia anche fino all’inizio della prossima settimana. Successivamente, le temperature dovrebbero diminuire, sebbene sembra non siano destinate a scendere al di sotto dei 37 gradi.

In attesa di nuovi aggiornamenti, si raccomanda di prestare attenzione a non uscire nelle ore più calde, idratarsi e rispettare i consigli del Ministero della Salute per fronteggiare il forte caldo.