Meteo Sicilia, è allerta rossa per il forte caldo: le zone interessate

Meteo Sicilia: è stata diramata un'allerta per il forte caldo in arrivo nell'Isola. Previsti picchi fino a 46 gradi: ecco dove.

Meteo Sicilia: prosegue l’allerta rossa per il caldo che perdura da circa una settimana. Il forte caldo non sembra voler lasciare l’Isola e, stando alle previsioni meteo Sicilia, le ondate di calore accompagneranno la Sicilia almeno fino alla fine di luglio. A tal proposito, la Protezione Civile Siciliana ha nuovamente diramato un’allerta per il forte caldo nell’Isola. In particolare, secondo l’ultimo bollettino pubblicato, nuove ondate di calore sono attese nelle tre principali città siciliane.

Infatti, nell’avviso pubblicato dalla Protezione Civile, si segnala un’ondata di calore di livello 3, il massimo definito, per le città di Catania, Palermo e Messina. L’allerta rossa per il caldo riguarda la giornata di domani, ma le condizioni di domenica 23 luglio sembrerebbero rimanere invariate. Nello specifico, sabato 22 luglio si prevede una temperatura massima percepita pari a 40 gradi a Catania e Palermo, mentre a Messina si fermerà a 39 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domenica, la situazione rimarrà invariata ad eccezione della città di Palermo, dove i gradi scenderanno a 39.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Tuttavia, l’allerta rossa per il caldo non è l’unico contenuto inserito all’interno del bollettino della Protezione Civile per la Regione Siciliana. Infatti, come ogni comunicazione di questo genere, è previsto anche un quadro relativo alla situazione del rischio incendi nell’Isola. Su quest’argomento, si segnala che per la giornata di domani, sabato 22 luglio 2023, è previsto lo stato di preallerta arancione. In particolare, la pericolosità degli incendi prevista per la giornata di domani è pari al livello medio in tutte le province dell’Isola. Tuttavia, la situazione si presenta come delicata considerando le alte temperature previste per il weekend, che si prospetta da bollino rosso.