Emergenza aeroporto Catania: i voli dirottati a Palermo

Emergenza aeroporto Catania: anche lo scalo di Palermo è tra quelli in cui vengono dirottati i voli ex Fontanarossa. Ecco quelli di oggi.

Aeroporto Catania: continuano i voli dirottati verso gli altri scali siciliani, in attesa della riapertura del terminal A di Fontanarossa, la cui riapertura sembra ancora lontana, dopo l’incendio di domenica scorsa.

Ma alcuni degli scali siciliani si trovano in seria difficoltà, a causa del sovraccarico e del numero di voli di gran lunga maggiore rispetto al solito. A Catania, lo scalo militare di Sigonella ha dato il via libera per l’utilizzo ma si attendono ulteriori novità.

I voli dirottati a Palermo

Anche lo scalo di Palermo rientra tra gli aeroporti verso cui sono dirottati alcuni dei voli originariamente per Catania, sia in arrivo che in partenza. Ecco quali sono quelli di oggi, lunedì 24 luglio 2023, secondo quanto riportato dal sito dello scalo etneo.

Partenze

Di seguito, l’elenco dei voli ex Catania la cui partenza è stata spostata all’aeroporto di Palermo:

Volotea V7 01702 per Ancona delle ore 13:15;

Volotea V7 01744 per Verona delle ore 17:15;

Eurowings EW 09817 per Dusseldorf delle ore 18:40.

Arrivi