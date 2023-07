Sparatoria a Catania avvenuta nella mattinata di oggi. Ferite 2 persone.

Una sparatoria è avvenuta a Catania intorno alle ore 11:45 di stamattina, precisamente in via Santa Maria della Catena, strada nei pressi di via Plebiscito e via delle Medaglie d’Oro. Il bilancio è di 2 persone ferite, una colpita al torace e l’altra alla spalla.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale. L’arma è stata recuperata.

In aggiornamento…