Aeroporto Catania, nuovo terminal provvisorio presto operativo: la data

Dopo l'incendio di giorno 16 luglio, si cerca di ritrovare la normalità presso l'aeroporto di Catania. Secondo una nota, dovrebbe attivarsi a breve un nuovo terminal.

I disagi presso l’aeroporto di Fontanarossa non si fermano: nonostante l’incendio dello scorso 16 luglio, si cerca di tornare il più presto possibile alla normalità. La società di gestione dello scalo internazionale di Catania, lo scorso pomeriggio, è intervenuta tramite una nota dove la dirigenza fa sapere che: “Nel pieno rispetto del cronoprogramma già comunicato, mentre proseguono i lavori di bonifica del terminal A, è quasi completo il nuovo terminal provvisorio che la Sac ha approntato insieme all’Aeronautica Militare tra il terminal C e il B. È dotato di apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e un varco Security per i passeggeri e i bagagli a mano”.

La nota continua sottolineando che il nuovo terminal: “Consentirà, dalla mattina del 3 agosto – si legge ancora – di aumentare i voli da e per Catania da 10 a 14 all’ora”. Prosegue inoltre l’iter per ottenere le varie autorizzazioni utili per riaprire il terminal A al pubblico, su questo punto conclude la nota: il completamento delle operazioni è previsto per il 2 agosto.