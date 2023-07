Sicilia, riapre aeroporto Palermo ma niente treni: disagi in tutta l’Isola

L'aeroporto di Palermo ha riaperto, ma persistono ancora i disagi su tutta l'Isola. Di seguito i dettagli, riguardanti anche i treni regionali.

L’aeroporto di Palermo ha riaperto, come previsto, alle ore 11.00, ma per adesso sarà consentito partire solo ad un numero limitato di voli. Per quanto riguarda gli arrivi, invece, è in corso il monitoraggio delle condizioni meteo, per motivi di sicurezza.

Problemi anche presso la linea ferroviaria: circolazione sospesa tra Palermo Notarbartolo e Punta Raisi a causa di un incendio in prossimità dei binari. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito, intorno alle 9, la ripresa della circolazione; tuttavia, i treni regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Trenitalia avvisa i viaggiatori: “è possibile conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con ‘cerca treno’“, fa sapere.