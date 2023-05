Concorso Presidenza della Repubblica: bando per diplomati

Concorso Presidenza della Repubblica, è stato pubblicato un bando che mira all'assunzione di diplomati: i dettagli su scadenze e requisiti.

Concorso Presidenza della Repubblica: tra i concorsi pubblici al momento attivi ne è presente uno che riguarda il Quirinale. Si tratta del concorso della Presidenza della Repubblica 2023, che mira all’assunzione di personale nel ruolo di assistente amministrativo. Ecco tutti i dettagli riguardo a requisiti, domanda e scadenza da tenere in mente per poter presentare la propria candidatura.

Concorso Presidenza della Repubblica: posti e prove

Uno dei concorsi pubblici indetti recentemente è quello della Presidenza della Repubblica che ha l’obiettivo di incrementare il proprio personale per il 2023. In particolare, i posti disponibili sono 20, nel ruolo di assistente in prova per la carriera di di assistente amministrativo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Si tratta di una posizione che prevede mansioni di vigilanza, sicurezza, cura e custodia delle Sedi, ma anche di assistenza e rappresentanza in occasione di eventi e alla presenza di ospiti e visitatori.

Per quanto riguarda le prove d’esame, se il numero delle domande pervenute supererà venticinque volte i posti messi a concorso sarà prevista una prova preselettiva della durata di 60 minuti, consistente in 60 domande a risposta multipla. Chi supererà la preselezione dovrà poi sottoporsi ad una prova scritta e ad una orale e tecnica.

Concorso Quirinale 2023: requisiti

Come per ogni bando, anche per il concorso Presidenza della Repubblica sono previsti dei requisiti per poter partecipare. In particolare, si tratta dei seguenti:

cittadinanza italiana;

età non superiore ai 40 anni compiuti . Il limite di età è da considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti gli anni;

. Il limite di età è da considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti gli anni; godimento dei diritti civili e politici;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale o superiore. I titoli di studio conseguiti all’estero sono ritenuti utili purché riconosciuti equipollenti al predetto titolo italiano dall’autorità italiana competente. In questo caso è onere del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del provvedimento che la dichiara;

di durata triennale o superiore. I titoli di studio conseguiti all’estero sono ritenuti utili purché riconosciuti equipollenti al predetto titolo italiano dall’autorità italiana competente. In questo caso è onere del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del provvedimento che la dichiara; idoneità fisica all’impiego in relazione al profilo professionale per il quale il candidato concorre;

in relazione al profilo professionale per il quale il candidato concorre; assenza di sentenze definitive di condanna che importino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 32 quinquies del Codice penale;

assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o dispensa dal servizio presso Amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che l’impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che l’impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui alla lettera f), anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, comma 2.

Concorso Presidenza della Repubblica 2023: domanda e scadenza

Per poter presentare la propria domanda di partecipazione al concorso Quirinale 2023 sarà necessario completare la procedura online come indicato nel bando. In particolare, ci si dovrà registrare al portale per poter procedere alla compilazione della domanda, la quale dovrà essere stampata, firmata e consegnata il giorno della prova scritta.

Coloro i quali sono interessati a presentare la propria candidatura dovranno farlo entro la data di scadenza, vale a dire entro le ore 18:00 del 22 giugno 2023. Per tutti gli altri dettagli e informazioni utili, si suggerisce di prendere visione del bando integrale.