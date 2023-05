Concorsi Sicilia: ASP e Ospedali cercano personale nell’Isola

Concorsi Sicilia, sono diverse le opportunità al momento attive per lavorare nelle ASP e negli ospedali dell'Isola: ecco le principali.

Concorsi Sicilia: ottime notizie per coloro i quali sono alla ricerca di opportunità lavorative nel settore pubblico dell’Isola. Infatti, sono diversi i concorsi pubblici attivi per i quali è possibile presentare la propria candidatura. In particolare, sono in scadenza alcuni concorsi Sicilia che riguardano alcune ASP e ospedali dell’Isola: è il caso dell’ASP di Palermo e di Messina e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania.

Di seguito, le informazioni principali da conoscere per potersi candidare a questi concorsi Sicilia riguardo alle scadenze da rispettare.

Concorsi Sicilia: ASP Palermo

Tra i concorsi Sicilia di prossima scadenza, come anticipato, ne è presente uno che riguarda l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. In particolare, questo concorso sarà svolto per titoli ed esami e mira alla copertura di 31 posti di dirigente psicologo di psicoterapia.

Come indicato nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Sezione Concorsi di giorno 2 maggio 2023, la scadenza per poter presentare domanda riguardo questo bando è prevista per il prossimo 1° giugno 2023. La richiesta di partecipazione al concorso va inviata esclusivamente per via telematica attraverso l’applicazione disponibile sul sito internet dell’Azienda. Per ulteriori informazioni riguardo questo concorso, si suggerisce di prendere visione del bando integrale.

Subito lavoro Sicilia: ASP Messina

Nell’insieme dei concorsi pubblici attivi al momento in Sicilia ne è presente anche uno che riguarda l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Nello specifico, questo concorso mira alla copertura di 32 posti di dirigente medico nelle seguenti discipline:

quindici posti di dirigente medico di psichiatria ;

; dieci posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia ;

; due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria ;

; due posti di dirigente medico di urologia ;

; due posti di dirigente medico di medicina d’emergenza-urgenza ;

; un posto di dirigente medico di radiodiagnostica.

Sarà possibile inviare le proprie candidature per questo concorso, che si svolgerà per titoli ed esami, entro il prossimo 4 giugno 2023. Per ulteriori informazioni riguardo ai requisiti e alle prove d’esame, si suggerisce di prendere visione del bando integrale.

Offerte lavoro Sicilia: Policlinico di Catania

Anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania è alla ricerca di personale e ha indetto un concorso pubblico. Infatti, tra i concorsi Sicilia al momento attivi ne è presente uno del Policlinico di Catania che mira all’assunzione di 23 dirigenti medici per la disciplina di anestesia e rianimazione.

Il concorso, che si svolgerà per titoli ed esami, permetterà l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Per presentare la propria candidatura rimane ormai poco tempo, perché la scadenza è prevista per il prossimo 28 maggio 2023. A coloro i quali volessero ottenere informazioni più specifiche riguardo questo concorso, si suggerisce di prendere visione del bando integrale disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda.