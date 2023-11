Concorso INDIRE 2023 per diplomati: bando in scadenza

Concorso INDIRE 2023: tutte le informazioni sul bando per diplomati in scadenza riguardo a requisiti e come fare domanda.

Concorso INDIRE 2023: sta ormai per scadere il bando relativo all’assunzione di diplomati per INDIRE. Ecco tutte le informazioni più importanti per poter presentare la propria candidatura.

Concorso INDIRE 2023: l’offerta

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa è alla ricerca di personale e per questo motivo ha indetto un concorso pubblico. In particolare, INDIRE è alla ricerca di personale tecnico e amministrativo e per tale mansione mira all’assunzione di diplomati.

Per quanto riguarda la posizione offerta, il bando prevede l’assunzione di personale in qualità di collaboratori di amministrazione e di collaboratori tecnici degli Enti di Ricerca (CTER). L’offerta proposta prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato.

I requisiti

Come per ogni bando, anche per il concorso INDIRE 2023 sono previsti dei requisiti da possedere per poter presentare la propria candidatura. In particolare, i requisiti generali sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore ai diciotto anni;

godimento dei diritti civili e politici;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché per aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni secondo il profilo di partecipazione;

conoscenza, adeguata al profilo opzionato, della lingua inglese;

idonea conoscenza dei linguaggi e degli strumenti informatici più diffusi.

Inoltre, sono previsti dei requisiti specifici per le singole mansioni:

Collaboratore di amministrazione degli Enti di Ricerca: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

Collaboratore tecnico degli Enti di Ricerca: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; esperienza lavorativa di 12 mesi esercitati in via continuativa presso Enti Pubblici di Ricerca.



Come fare domanda

Per coloro i quali sono interessati a fare domanda, si ricorda che la scadenza è prossima. Infatti, le domande vanno presentate per via telematica entro il 6 novembre 2023 tramite il portale inPA. Per accedere alla piattaforma è richiesto il possesso della SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Infine, rimane fondamentale il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sia personale.