Concorso Marina Militare: requisiti e come fare domanda

Concorso Marina Militare: i dettagli sui requisiti e come fare domanda per il nuovo bando pubblicato di recente.

Concorso Marina Militare: un nuovo bando è stato pubblicato per l’assunzione di personale da inquadrare nella Marina. In particolare, il concorso in questione mira al reclutamento di 1750 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). Di seguito, tutte le informazioni relative al bando del concorso Marina Militare.

Concorso Marina Militare: posti disponibili

Per coloro i quali sono intenzionati a partecipare al concorso della Marina, è importante conoscere la suddivisione dei posti disponibili. Infatti, i 1750 volontari saranno suddivisi come segue:

n. 1.300 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) , distribuiti come indicato di seguito: 1.010 per il settore d’impiego “navale”; 100 per il settore d’impiego “anfibi”; 60 per il settore d’impiego “incursori”; 30 per il settore d’impiego “Componente subacquei – palombari”; 40 per il settore d’impiego “sommergibilisti”; 60 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

, distribuiti come indicato di seguito: n. 450 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP) , suddivisi come segue: 436 per le varie specialità, abilitazioni; 6 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”; 5 per il settore d’impiego “Soccorritori Marittimi”; 3 per il settore d’impiego “Componente subacquei – sommozzatori”.

, suddivisi come segue:

Inoltre, le assunzioni saranno scaglionate in quattro diversi incorporamenti, le quali prevederanno delle date di partenza differenti da giugno 2024 fino a gennaio 2025.

Concorso Marina: requisiti

Come per ogni concorso, per poter partecipare è necessario possedere alcuni requisiti fondamentali. Ecco di quali si tratta:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 24° anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

(ex scuola media inferiore); per i soli candidati che hanno presentato domanda per il settore d’impiego “Componente aeromobili” aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente;

per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Concorso VFI 2024: come fare domanda

Per poter presentare la propria candidatura al concorso Marina Militare c’è tempo fino al 22 novembre 2023. In particolare, questa scadenza è dedicata ai nati tra il 22 novembre 1999 e il 22 novembre 2005. Si ricorda che la domanda va compilata online tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa e che per accedervi è necessario possedere la SPID, la CIE o la CNS. Per ulteriori informazioni sul concorso, si rimanda al bando integrale.