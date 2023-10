Concorso INPS per diplomati, 585 posti: requisiti

Concorso INPS per diplomati: sono 585 i posti disponibili. Ecco quali sono i requisiti e come fare domanda.

Concorso INPS per diplomati: nuove opportunità di assunzione per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego. Infatti, l’INPS ha annunciato la pubblicazione di un bando di concorso che mira all’assunzione di 585 unità. La particolarità che rende questo concorso interessante per molte persone è che esso sarà rivolto a chi è in possesso di un diploma. Ecco tutte le informazioni note sul concorso INPS per diplomati.

Concorso INPS per diplomati: posti

Ma in cosa consiste il concorso INPS per diplomati di cui si discute molto negli ultimi tempi. Si tratta di un bando che mira all’assunzione in area B di diverse unità di personale, alle quali sarà proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Come anticipato, i posti messi a concorso per questo bando saranno 585 in totale. Infatti, questo numero è stato stabilito nel programma di assunzioni dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Concorso INPS diplomati: requisiti

Una delle informazioni fondamentali quando si ha intenzione di partecipare ad un concorso non può che essere la lista dei requisiti. Infatti, si tratta del primo criterio di selezione, e in assenza di questi, se si tratta di requisiti fondamentali, non è possibile partecipare al bando ed essere assunti.

Per quanto riguarda il concorso INPS per diplomati, un requisito fondamentale sarà il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Di conseguenza, potranno partecipare solo coloro i quali hanno superato l’esame di maturità. Chiaramente, sono inclusi anche i laureati, i quali avranno diritto ad un punteggio superiore in quanto possessori di un titolo universitario. Per conoscere la lista completa dei requisiti necessari per presentarsi al concorso INPS sarà necessario attendere la pubblicazione del bando.

Come fare domanda per il concorso INPS

Si tratta di una questione prematura, considerando che il bando non è ancora stato pubblicato. Tuttavia, la procedura per presentare la domanda di partecipazione al concorso INPS sarà svolta online tramite la piattaforma inPA. Si ricorda che per poter accedere a questo portale è necessario il possesso di SPID, CIE o CNS e che per partecipare ai concorsi si richiede il possesso di un indirizzo email PEC personale. Prossimamente, saranno pubblicati nuovi aggiornamenti sul concorso INPS, cosa studiare e come prepararsi.