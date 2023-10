Concorso scuola 2023: i requisiti per accedere

Concorso scuola 2023: quali sono i requisiti per il nuovo bando di concorso per insegnanti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che da il via alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti. Ecco quali sono i vari requisiti per il concorso scuola 2023.

Requisiti docenti concorso scuola

Per partecipare al concorso per i posti comuni di scuola secondaria di primo e secondo grado è necessario possedere:

Laura Magistrale o magistrale a ciclo unico, o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello e abilitazione nelle specifiche classi di concorso.

o magistrale a ciclo unico, o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello e abilitazione nelle specifiche classi di concorso. Titolo di studio necessario alla classe di concorso scelta e un servizio di almeno tre anni scolastici (non necessariamente continuativi), ma almeno uno deve essere nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

e un servizio di almeno tre anni scolastici (non necessariamente continuativi), ma almeno uno deve essere nella specifica classe di concorso per la quale si concorre. Laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso con l’aggiunta di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Requisiti ITP concorso scuola

Al concorso possono partecipare gli aspiranti insegnanti tecnico-pratico con questi requisiti:

Laurea , oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti del docete tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso.

, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti del docete tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso. Titolo di studio necessario con riferimento alle classe di concorso, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione del concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi.

Requisiti docenti di sostegno

Infine, sono previsti dei requisiti specifici per gli aspiranti docenti di sostegno. Infatti, per coloro i quali sono interessati a questa posizione, è necessario: