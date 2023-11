Bonus Docenti 2023: “Carta Docente” anche per i precari

Bonus Docenti 2023: estesa l'agevolazione anche per coloro i quali sono precari. Il valore resta di 500 euro.

Bonus Docenti 2023: lo scorso 27 settembre è stata attivata la piattaforma Carta del Docente per usufruire della misura, tramite SPID di secondo livello o CIE.

L’ammontare del bonus sarà, anche quest’anno, di 500 euro, e si potrà utilizzare per l’acquisto di libri, materiale informatico, corsi di formazione e biglietti per cinema e teatro.

Bonus Docenti 2023: come funziona

L’ iniziativa del Ministero dell’Istruzione introdotta con la Legge Buona Scuola (Legge n. 107/2015) prevede l’istituzione di una carta elettronica nominale, del valore di 500 euro, destinata ai docenti di ruolo delle scuole statali. Non sono, tuttavia, in vista buone notizie per quanto riguarda il valore del bonus. Il Governo Draghi, in un decreto di attuazione del PNRR, aveva infatti inserito la “riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, che è proprio quella che definiva la spesa per la Carta elettronica del Docente. Dal prossimo anno scolastico, quindi, non sono da escludere eventuali tagli.

Il termine ultimo per poter procedere agli acquisti grazie alla carta del docente è fissato al 31 agosto dell’anno successivo, in questo caso del 2024. La validità è di 2 anni: ciò significa che gli insegnanti beneficiari possono accedere, quest’anno, alle risorse relative agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Bonus Docenti 2023: a chi spetta

I docenti che possono usufruire del bonus devono essere di ruolo, a tempo indeterminato, negli istituti statali, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ma sono comprese anche le seguenti categorie:

in periodo di formazione e prova ;

; dichiarat i inidonei per motivi di salute (di cui all’art. 514 del Dlgs.16/04/94, n. 297);

(di cui all’art. 514 del Dlgs.16/04/94, n. 297); in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti impiegati;

o altrimenti impiegati; operativi in scuole militari o scuole all’estero.

Bonus Docenti 2023: la situazione per i precari

Notizia recente è l’annuncio dell’estensione della misura anche per i precari. È necessario che questi ultimi siano titolare di una supplenza annuale, cioè con contratto fino al 31 agosto mentre restano esclusi dalla misura tutti gli insegnanti con contratti fino al 30 giugno 2023 o di durata minore.